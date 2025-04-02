SERATA DI PAURA IERI A PATERNÒ: DUE RAPINE A DISTANZA RAVVICINATA, RAPINA ARMATA IN SUPERMERCATO DOPO IL COLPO AL NEGOZIO CINESE

Una serata di tensione e paura a Paternò ieri, 1 aprile 2025, con due rapine che si sono verificati in città. Il primo episodio si è verificato intorno alle 19:30, quando un’attività commerciale gesti...

Una serata di tensione e paura a Paternò ieri, 1 aprile 2025, con due rapine che si sono verificati in città.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 19:30, quando un’attività commerciale gestita da cittadini cinesi, situata nei pressi di via G.B. Nicolosi, è stata presa di mira dai malviventi (LEGGI QUI).

Pochi minuti dopo, intorno alle 20:00, un secondo colpo è stato messo a segno in un supermercato di via Bari, nella zona di Scala Vecchia.

Qui, un individuo armato di pistola, con numerose clienti presenti, ha fatto irruzione nel negozio, minacciando la cassiera e costringendola a consegnare il denaro custodito nel registratore di cassa.

Dopo aver ottenuto il bottino, il malvivente si è dileguato a piedi, fuggendo attraverso le vie circostanti.

Al momento non è ancora chiaro se il rapinatore abbia agito da solo o se fosse supportato da un complice che lo attendeva all’esterno del supermercato. .L’ammontare del bottino è ancora da quantificare.

Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica degli eventi e verificare se i due colpi siano stati compiuti dagli stessi individui.

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, prontamente allertati, si sono recati sul luogo delle rapine e hanno avviato le indagini per identificare i colpevoli.

I militari stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona nella speranza di raccogliere elementi utili per rintracciare i responsabili.

L'ipotesi che i due episodi possano essere collegati resta al centro delle indagini, e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli che aiuteranno a fare luce sulla vicenda.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO