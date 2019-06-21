“Serate Illuminate”, evento gratis Cristiano della Chiesa Apostolica di Catania.

“Serate illuminate”, è un evento che illuminerà tutte le serate di Corso Indipendenza a Catania grazie ad una postazione tende Chiesa Apostolica di Catania, presso la zona Scuola Gemmellaro, con lo sc...

“Serate illuminate”, è un evento che illuminerà tutte le serate di Corso Indipendenza a Catania grazie ad una postazione tende Chiesa Apostolica di Catania, presso la zona Scuola Gemmellaro, con lo scopo di parlare del messaggio del Vangelo di Gesù.

Le serate saranno accompagnate da una buona musica Gospel e con parole piene di speranza.

Sarà questa una settimana piena di tanti eventi, sia per i bambini sia per gli adulti.

Tra le tante cose, giovedì sera, si terrà il concerto workship della cantante, nota in tutta la nazione, Sara Leonardi.

“Serate Illuminante” vi aspetta dal 22 al 29 Giugno 2019, alle ore 20.00.