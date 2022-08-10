Serie A scudetto 2022-2023: Inter e Juventus sempre favorite

Manca ormai davvero poco all’inizio del campionato di Serie A 2022-2023. Tutte le formazioni di vertice si sono rinforzate, chi più chi meno, per una stagione che sarà certamente combattuta e interess...

Manca ormai davvero poco all’inizio del campionato di Serie A 2022-2023. Tutte le formazioni di vertice si sono rinforzate, chi più chi meno, per una stagione che sarà certamente combattuta e interessante, anche a causa di un Mondiale che si disputerà durante la stagione autunnale. Le favorite per lo scudetto, secondo quanto pubblicato sui siti dei nuovi bookmakers, sono sempre le solite, anche se quest’anno, almeno sulla carta, ci potrebbero essere delle sorprese. I principali operatori di gioco mettono infatti, davanti a tutti, le solite due squadre: Inter e Juventus. A seguire il Milan campione d’Italia in carica e la Roma, protagonista di un eccellente mercato estivo.

Inter, favorita numero uno

L’Inter è considerata dagli addetti ai lavori la favorita numero uno per la conquista del tricolore. Dopo aver perso uno scudetto che sembrava vinto, i nerazzurri hanno agito sul mercato rinforzando tutti i reparti. Sono arrivati Lukaku, Mkhitaryan, Onana, Bellanova ed Asllani. In uscita il solo Ivan Perisic, approdato al Tottenham di Antonio Conte. La rincorsa allo scudetto ripartirà con l’esordio alla prima giornata in casa del Lecce.

Juventus, per tornare a vincere

Dopo un’annata da zero titoli, la Juventus di Max Allegri punta nuovamente a vincere. I bianconeri vogliono tornare ad essere protagonisti in Italia ed Europa. Molto interessanti le operazioni effettuate sul mercato, con gli arrivi di Pogba, Di Maria, Bremer e Kostic. Non ci sono più Dybala, Chiellini e de Ligt. All’esordio in campionato, la Vecchia Signora del calcio italiano affronterà il Sassuolo all’Allianz Stadium.

Milan, i campioni d’Italia vogliono stupire ancora

Secondo i Book, i campioni d’Italia del Milan partono dietro Inter e Juventus. I rossoneri sono intervenuti sul mercati con gli acquisti di Adli, De Katelaere e l’ex Liverpool, Divock Origi.

La rosa di Pioli sarà però priva di Kessie, volato a Barcellona, e di Romagnoli approdato alla Lazio. Tutti gli altri pezzi pregiati però sono rimasti, ad iniziare da Theo Hernandez e Leao, senza dimenticare la grande esperienza di Zlatan Ibrahimovic, legatosi un altro anno ai colori rossoneri. Il debutto a San Siro previsto contro l’Udinese.

Roma, Dybala e Wijnaldum i colpi dell’estate

Suscita molta curiosità la nuova Roma di Josè Mourinho. Dopo aver trionfato in Conference League la scorsa stagione, i giallorossi sono stati protagonisti di un eccellente mercato. Sono arrivati Paulo Dybala, Gini Wijnaldum e Nemanja Matic. La squadra capitolina punterà almeno alla qualificazione alla prossima Champions League, possibilmente con qualche ambizione in più se le cose dovessero girare per il verso giusto. D’altronde l’entusiasmo a Roma è tangibile, come dimostra il tutto esaurito dell’Olimpico nelle prime tre giornate di campionato. Alla prima, i giallorossi saranno ospiti della Salernitana, in un Arechi pronto a sostenere i padroni di casa dal primo all’ultimo minuto.