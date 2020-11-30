Serie C: due belle vittorie per le siciliane

Questa domenica di calcio giocato sorride al calcio siciliano, col Palermo che stravince 3 a 0 in casa contro il Monopoli, mentre il Catania espugna il Partenio-Adriano Lombardi di Avellino col punteg...

Questa domenica di calcio giocato sorride al calcio siciliano, col Palermo che stravince 3 a 0 in casa contro il Monopoli, mentre il Catania espugna il Partenio-Adriano Lombardi di Avellino col punteggio di 1-2.

I rosanero, finalmente con l’organico al completo dopo i tantissimi casi Covid, dominano il match del Renzo Barbera, rischiando soltanto in avvio su una punizione indiretta in area di rigore respinta dal muro formatosi sulla linea di porta. Al 21° la sblocca Almici su calcio di rigore; tre minuti più tardi Marconi raddoppia con un colpo di testa da corner. Nonostante il doppio vantaggio i rosanero non si accontentano e dopo aver creato almeno un paio di nitide occasioni da goal, trovano la terza rete con Saraniti, bravo a concludere in rete una bella azione corale sviluppatasi sulla fascia destra.

Il Catania, nello scontro diretto contro una pretendente per un posto nei playoff, gioca una partita molto solida, mettendo in mostra anche un buon gioco. Dopo un primo tempo in cui il protagonista è il portiere dell’Avellino Leoni, nella ripresa gli etnei ottengono il meritato vantaggio con un autogoal di Miceli su tiro di Welbeck. Il goal del raddoppio lo sigla al 67° di testa Pecorino su cross di Biondi. La reazione dei biancoverdi è tardiva e il bel goal al 90° di Maniero non basta ad evitare la sconfitta casalinga.

Con i tre punti di oggi il Catania supera proprio l’Avellino all’8° posto in classifica con 16 punti, il Palermo segue al 10° posto con un punto in meno.

GIANLUCA RUFFINO