SERIE C: IL CATANIA ASFALTA IL BISCEGLIE. PARI ROCAMBOLESCO DEL PALERMO

Dopo un avvio di stagione deludente da parte di entrambe le squadre, il campionato di Catania e Palermo sembrerebbe aver assunto la giusta piega.

Nel recupero della 10° giornata, gran vittoria del Catania sul terreno del Nobile di Lentini (diventato temporaneamente stadio di casa per gli etnei per via dei lavori al manto erboso del Massimino), che si impone col punteggio di 3 a 0 sul Bisceglie, mai realmente pericoloso.

Pronti via e il Catania la sblocca con l’incornata di Sarao, preferito a Reginaldo, su corner di Maldonado. Il raddoppio arriva sul finale di tempo ed è frutto di una splendida azione: dopo una bella uscita dalla difesa, Sarao sponda per Maldonado, il quale imbuca dentro per l’accorrente Calapai, che con un rasoterra fa passare il pallone sotto le gambe del portiere avversario e sigla il suo primo goal stagionale. Nella ripresa il Catania, forte del doppio vantaggio, gestisce il match in scioltezza e va vicino al terzo goal con un colpo di testa di Biondi, sul quale Russo si supera. A questo punto il Bisceglie perde la testa: prima viene espulso l’allenatore Bucaro, reo di aver anche provato a schiaffeggiare Sarao, poi l’attaccante Musso per doppio giallo. L’uomo in più rende ancor più semplice la partita degli etnei, che la chiudono definitivamente all’80° con lo sfortunato autogol di Priola, sul quale carambola il pallone dopo un altro miracoloso doppio intervento di Russo su Biondi. Continua quindi lo straordinario momento di forma dei rossazzurri, capaci di conquistare 10 punti nelle ultime quattro partite.

Al Renzo Barbera di Palermo, nel recupero dell’8° giornata contro la Viterbese, dopo un primo tempo con tante occasioni per i rosanero ma senza goal, la ripresa è pirotecnica e piena di emozioni. La sbloccano i padroni di casa al 57° col neo entrato Lucca, che ribadisce in rete la respinta del portiere Daga sul colpo di testa dello stesso attaccante palermitano. Sembra che la partita per il Palermo sia in discesa, ma l’uno due della Viterbese è una doccia fredda: prima Simonelli al 65°, poi Tounkara (partito in sospetto fuorigioco) al 68° capovolgono il risultato e portano la Viterbese in vantaggio. Il Palermo però non molla e al 75° pareggia con il colpo di testa del suo bomber Saraniti. Passano altri 5 minuti e Mbende riporta gli ospiti in vantaggio, ma questa partita non finisce mai e al 90° Lucca, di testa, sigla la doppietta ed il definitivo 3-3. Al 92° sempre Lucca va vicino alla tripletta e alla clamorosa contro rimonta, ma il suo colpo di testa scheggia la parte alta della traversa.

Il Catania con questa vittoria balza al 5° posto in classifica, in piena zona playoff. Il Palermo, distante tre punti dai cugini, resta all’undicesimo posto.