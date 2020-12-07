Serie C: il Catania non va oltre il pari con la Cavese. Il Palermo perde a Foggia

Giornata da dimenticare la 14° di serie C girone C per le siciliane. Il Catania conquista soltanto un punto nel match casalingo contro la Cavese, ultima in classifica a quota 6 punti, e spreca l’oppor...

Giornata da dimenticare la 14° di serie C girone C per le siciliane. Il Catania conquista soltanto un punto nel match casalingo contro la Cavese, ultima in classifica a quota 6 punti, e spreca l’opportunità di agganciare il 4° posto in classifica. Sconfitto il Palermo 2-0 sul campo del Foggia.

Contro i salernitani i rossazzurri giocano una brutta partita, ma passano comunque in vantaggio al 35° grazie alla papera del portiere avversario Bisogno sul debole colpo di testa di Pecorino. Nella ripresa però gli etnei vengono puniti dall’ex Russotto, che segna al volo su cross di Senesi e non esulta. Nel finale di match si surriscaldano gli animi, e il Catania finisce la partita in 9 contro 11, per le espulsioni di Welbeck (doppio giallo) e Tonucci (rosso diretto per aver colpito l’avversario).

Sicuramente più impegnativa, rispetto all’impegno degli etnei, la trasferta dei rosanero sul campo del Foggia, squadra in piena zona playoff. Pugliesi che la sbloccano al 17° con D’Andrea, lanciato in contropiede e bravo a battere in diagonale l’incolpevole Pelagotti. Il Palermo potrebbe pareggiare i conti qualche minuto più tardi, ma Floriano viene fermato dal palo. Il raddoppio di Rocca al 36° con un bel tiro da fuori spezza le gambe ai siciliani, che nella ripresa provano a fare la partita ma senza riuscire a rendersi realmente pericolosi.

Con il punto conquistato ieri il Catania sale a 20 punti in classifica, scavalcato al 5° posto proprio dal Foggia. Il Palermo resta sempre a ridosso della zona playoff, ad un solo punto dalla Vibonese decima.

GIANLUCA RUFFINO