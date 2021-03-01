SERIE D: DATTILO-PATERNÒ 3-1. ORA LA ZONA PLAYOUT DISTA 1 PUNTO

Dopo il bel successo di qualche giorno fa sul campo del Castrovillari, torna a perdere il Paternò che, al Provinciale di Trapani, viene sconfitto con un netto 3-1 dal Dattilo di mister Chianetta. Risu...

Dopo il bel successo di qualche giorno fa sul campo del Castrovillari, torna a perdere il Paternò che, al Provinciale di Trapani, viene sconfitto con un netto 3-1 dal Dattilo di mister Chianetta. Risultato che riavvicina pericolosamente i rossazzurri alla zona calda della classifica, essendo i paternesi distanti solo un punto dal Troina 13esimo.

Squadra ospite che si schiera con un 3-5-2: terzetto difensivo composto da Raia, Mazzotti e Guarnera, centrocampo con Maiorano coadiuvato dal recuperato Truglio e Scapellato, mentre gli esterni sono De Marco e Santapaola; reparto offensivo formato dalla coppia Di Stefano-Ferraguto. Il match inizia subito ad alti ritmi e con tante occasioni. Già dopo pochi minuti infatti Terranova, dopo una palla persa in uscita dagli ospiti, calcia verso la porta dalla distanza, impegnando Cavalli. Al 13° sono i rossazzurri ad avere una clamorosa occasione: dopo una bella azione sulla destra, De Marco mette al centro un cross che, dopo una serie di colpi di testa, arriva sui piedi di Truglio, la cui conclusione si stampa sul palo. Pochi minuti più tardi Terranova approfitta di un altro errore degli ospiti per calciare verso la porta, ma Cavalli fa ancora buona guardia. Al 33° però l’ennesimo errore in disimpegno da parte del Paternò viene pagato a caro prezzo: sul passaggio sbagliato da De Marco, Calafiore serve Di Giuseppe che, da posizione defilata, lascia partire una conclusione che Cavalli può solo sfiorare. I biancoverdi sono bravi a cavalcare il momento favorevole e 5 minuti più tardi trovano, sugli sviluppi di un corner, il raddoppio di Doda, che festeggia con un goal il suo 22° compleanno. Il Paternò prova a rispondere prima con una punizione di Scapellato che non centra la porta, poi con un colpo di testa di Ferraguto su cui Giappone compie un miracolo, deviando in corner con un colpo di reni.

Anche nel secondo tempo le due squadre continuano a creare tanto, con il Paternò intento a rientrare in partita e il Dattilo intenzionato a chiuderla. Ad inizio ripresa Bonfiglio scheggia la traversa con un mancino dai 20 metri. Il Paternò risponde con Truglio che, dopo una serpentina tra due avversari, sfiora il palo alla destra di Giappone. Al 50° il Dattilo chiude il match: gran schema architettato dai padroni di casa, che su calcio d’angolo, liberano Terranova a centro area, il quale incorna alla grande e sigla il suo undicesimo centro in campionato. La sua squadra di casa non si ferma e va vicina al quarto goal con il solito Terranova, che in spaccata non trova la porta. Il Paternò riesce al 65° ad accorciare le distanze con un tiro dalla distanza di Scapellato letto male da Giappone, rimasto immobile. Prima del triplice fischio c’è ancora tempo per Terranova per mettersi in mostra con qualche grande giocata e per Cavalli, bravo ad evitare il quarto goal del Dattilo con due belle parate. Il risultato finale rispecchia ciò che si è visto sul campo e per la salvezza dei rossazzurri sarà fondamentale evitare le troppe sbavature difensive compiute nelle ultime giornate.

GIANLUCA RUFFINO