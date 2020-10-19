Serie D girone I: la Cittanovese espugna S.Agata. Vincono ACR Messina, Biancavilla, Dattilo e Troina. Pari dell’FC Messina col Santa Maria

In attesa del ritorno in campo del Paternò, costretto a saltare le ultime due partite di campionato a causa della positività al Covid-19 di 7 tra calciatori e staff, si è disputata la 4° giornata del...

In attesa del ritorno in campo del Paternò, costretto a saltare le ultime due partite di campionato a causa della positività al Covid-19 di 7 tra calciatori e staff, si è disputata la 4° giornata del campionato di serie D girone I.

In testa al campionato con 10 punti c’è la Cittanovese, vincente per 2 a 1 sul campo del Città di S. Agata grazie ai goal dei soliti Silenzi e Viola, tandem da 7 goal in campionato (4+3). Vittoria esterna di misura del Biancavilla sul Marina di Ragusa. Stesso risultato per il Troina sul Gelbison. L’Acr Messina si impone col punteggio di 2 a 1 nel derby siciliano con l’Acireale. Vince anche il Dattilo sul Roccella. Pareggio a reti bianche tra la Polisportiva Santa Maria e l’FC Messina; 1-1 tra Rende Calcio e Rotonda Calcio.

Il Paternò, nonostante l’inattività della squadra, si è mosso sul mercato, assicurandosi le prestazioni del difensore classe ’98 Gianluca Raia, proveniente dal Troina, e del centrocampista classe ’97 Walter Cozza, cresciuto nelle giovanili del Catania, nell’ultima stagione in forza alla Sicula Leonzio. A meno di ulteriori novità, i rossazzurri torneranno in campo domenica 25 ottobre contro il Santa Maria Cilento. Novità delle ultime ore è che sia questo match che il recupero di giorno 28 ottobre contro il Dattilo non verranno disputati al Falcone-Borsellino, indisponibile per via di alcuni lavori al manto erboso, ma allo stadio “Orazio Raiti” di Biancavilla. C’è curiosità su quali saranno le condizioni della squadra dopo due settimane di inattività. Solo una parte della squadra infatti ha potuto allenarsi e si attendono notizie sulle condizioni dei calciatori colpiti dal Covid. La partita di domenica contro i campani potrà dare qualche risposta, anche se probabilmente bisognerà aspettare ancora qualche settimana per tornare a vedere il Paternò al completo e al meglio della forma.

GIANLUCA RUFFINO