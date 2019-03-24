SERIE TV PATERNESE ANNI 90 - ‘PATERNÒ HILLS’, IL PROGETTO È DI ETNAFLIX - VIDEO
Etnaflix è una piccola piattaforma di intrattenimento paternese che cerca di sdrammatizzare con ironia alcune tematiche e costumi del nostro paese.
La nostra prima produzione originale in casa Etnaflix,ecco a voi la serie "Paternò Hills 95047".
Gli anni novanta vissuti dai giovani Paternesi in una serie tv,in stile americano,che ci ricorda luoghi e modi di vivere della comunità etnea.
In particolare il racconto della famiglia Caruso riporterà alla memoria dei più adulti le relazioni tra famiglie,amici e personaggi locali conosciuti ai più.
Etnaflix con questo progetto vuole dare allo spettatore qualcosa di diverso che faccia apprezzare soprattutto l'idioma unico di Paternò..
Vi presentiamo in esclusiva i primi due episodi della serie "Il Nummero Di Enza" e " Giorno Di Calia".
Buona visione.
EPISODIO 1 - Il Nummero Di Enza
EPISODIO 2 - Giorno Di Calia
I contenuti sono visibili a tutti coloro che vogliono farsi due risate, questo è il nostro canale youtube:
https://www.youtube.com/channel/UClZ65hB9pAH_trHm9Yekuvw