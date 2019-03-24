95047

SERIE TV PATERNESE ANNI 90 - ‘PATERNÒ HILLS’, IL PROGETTO È DI ETNAFLIX - VIDEO

Etnaflix è una piccola piattaforma di intrattenimento paternese che cerca di sdrammatizzare con ironia alcune tematiche e costumi del nostro paese.La nostra prima produzione originale in casa Etnaflix...

24 marzo 2019 09:19
La nostra prima produzione originale in casa Etnaflix,ecco a voi la serie "Paternò Hills 95047".

Gli anni novanta vissuti dai giovani Paternesi in una serie tv,in stile americano,che ci ricorda luoghi e modi di vivere della comunità etnea.

In particolare il racconto della famiglia Caruso riporterà alla memoria dei più adulti le relazioni tra famiglie,amici e personaggi locali conosciuti ai più.

Etnaflix con questo progetto vuole dare allo spettatore qualcosa di diverso che faccia apprezzare soprattutto l'idioma unico di Paternò..

Vi presentiamo in esclusiva i primi due episodi della serie "Il Nummero Di Enza" e " Giorno Di Calia".

Buona visione.

EPISODIO 1 - Il Nummero Di Enza

EPISODIO 2 - Giorno Di Calia

I contenuti sono visibili a tutti coloro che vogliono farsi due risate, questo è il nostro canale youtube:
https://www.youtube.com/channel/UClZ65hB9pAH_trHm9Yekuvw

