SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: LA MISERICORDIA DI PATERNÒ CERCA 4 GIOVANI VOLONTARI, SCADENZA IL 18 FEBBRAIO

La Confraternita di Misericordia di Paternò ODV offre la possibilità a 4 giovani tra i 18 e i 28 anni di vivere l'esperienza del Servizio Civile Universale.

La Misericordia di Paternò offre diversi servizi, tra i quali troviamo:

Servizio di trasporto sanitario secondario;

Servizi alla comunità;

Servizio taxi sociale;

Assistenza alle persone più vulnerabili e molti altri servizi a bordo dei nostri mezzi.

È possibile candidarsi per il Servizio Civile Universale per l’anno 2025, presentando la domanda esclusivamente online al seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/ (accesso con SPID, CIE o CNS), entro le ore 14 del 18/02/2025.

Il progetto "Uniti per il Prossimo" (codice PTCSU0048424010115NMTX) è proposto dall'Ente Attuatore "Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania" con Ente di Accoglienza "Confraternita di Misericordia di Paternò ODV" e prevede un impegno di:

25 ore settimanali, con formazione specifica per tutti i selezionati per svolgere le mansioni previste;

Rimborso mensile di 507,30 euro per dodici mesi;

15% di riserva nei concorsi pubblici.

“Il servizio civile è un'opportunità importante per la nostra Misericordia e per i giovani che desiderano vivere un'esperienza basata sull'aiuto al prossimo. Esso arricchisce profondamente il nostro bagaglio di vita, ogni servizio lascia un'emozione profonda e preziosa per ognuno di noi.” - sono le parole del Governatore della locale Misericordia Luigi Aiello - all'interno della nostra grande famiglia si faranno nuove amicizie e si creeranno legami duraturi.

Si impareranno cose nuove e utili nella vita quotidiana, in vista di un futuro lavorativo. Sarà una bellissima occasione di crescita umana e personale.

Per maggiori informazioni e supporto nella compilazione della domanda, è possibile contattare la nostra segreteria chiamando il numero 095-85-83-06 per fissare un incontro presso la sede operativa in Via Alcide de Gasperi 32 a Paternò.