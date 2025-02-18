SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: LA MISERICORDIA DI PATERNÒ CERCA 4 GIOVANI VOLONTARI, SCADENZA PROROGATA AL 27 FEBBRAIO

La Confraternita di Misericordia di Paternò ODV offre l’opportunità a 4 giovani, tra i 18 e i 28 anni, di vivere l’esperienza del Servizio Civile Universale.La Misericordia di Paternò è attiva in vari...

La Confraternita di Misericordia di Paternò ODV offre l’opportunità a 4 giovani, tra i 18 e i 28 anni, di vivere l’esperienza del Servizio Civile Universale.

La Misericordia di Paternò è attiva in vari ambiti, tra cui:

Servizio di trasporto sanitario secondario

Servizi alla comunità

Servizio taxi sociale

Assistenza alle persone vulnerabili e altri servizi a bordo dei nostri mezzi.

Attenzione! La scadenza del Bando è stata prorogata. La tua domanda deve essere inviata entro giovedì 27 febbraio alle 14:00.

Per candidarti al Servizio Civile Universale per l’anno 2025, presenta la domanda esclusivamente online al seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it (accesso tramite SPID, CIE o CNS), entro le ore 14:00 del 27/02/2025.

Il progetto "Uniti per il Prossimo" (codice PTCSU0048424010115NMTX) è proposto dal "Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania" e vede come Ente di Accoglienza la "Confraternita di Misericordia di Paternò ODV". Il progetto prevede:

Un impegno di 25 ore settimanali , con formazione specifica per tutti i selezionati.

, con formazione specifica per tutti i selezionati. Rimborso mensile di 507,30 euro per dodici mesi.

per dodici mesi. 15% di riserva nei concorsi pubblici.

“Il servizio civile è un’opportunità importante per la nostra Misericordia e per i giovani che desiderano vivere un’esperienza basata sull’aiuto al prossimo. Arricchisce profondamente il nostro bagaglio di vita, ogni servizio lascia un’emozione profonda e preziosa per ognuno di noi” - queste sono le parole del Governatore della Misericordia di Paternò, Luigi Aiello. All’interno della nostra grande famiglia si creeranno nuove amicizie e legami duraturi. Si impareranno cose nuove e utili per la vita quotidiana e per un futuro lavorativo. Sarà una bellissima occasione di crescita umana e personale.

Per ulteriori informazioni e supporto nella compilazione della domanda, contatta la nostra segreteria al numero 095-85-83-06 per fissare un incontro presso la sede operativa in Via Alcide de Gasperi 32, Paternò.