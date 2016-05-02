Il servizio per scoprire i "numeri privati"

Pacchia finita per chi fa le chiamate anonime ai cellulari. Arriva il servizio per smascherare i molestatori o chi si nasconde dietro "numero privato".Whooming non solo permette d’identificare chi si...

Pacchia finita per chi fa le chiamate anonime ai cellulari. Arriva il servizio per smascherare i molestatori o chi si nasconde dietro "numero privato".

Whooming non solo permette d’identificare chi si nasconde dietro un numero privato, ma dispone di una serie di servizi aggiuntivi per chi ha seri problemi con lo stalking. Ad esempio, dopo il primo rifiuto della chiamata anonima, l’utente sarà richiamato dal numero in chiaro dello stalker, senza che quest’ultimo se ne accorga. Inoltre, attivando il servizio “Parla con lo stalker”, dopo la richiamata con il numero in chiaro, l’utente Whooming potrà decidere di rispondere alla chiamata e registrarne la conversazione. Il file audio potrà essere scaricato direttamente all’elenco chiamate del sito o dell’app di Whooming. Infine, per chi vuole associare un numero fisso su Whooming e ricevere gli SMS di notifica con il numero identificato sul proprio numero di cellulare.

Nella versione gratuita, i numeri riportati non saranno completamente visibili, ma una parte sarà oscurata con alcuni ###. Per visualizzare il numero completo potrai acquistare una ricarica Whooming direttamente In-App o attendere 24 ore dal ricevimento della chiamata anonima. Dall’app è possibile effettuare ricariche da 5€, 10€ o 25€, con le quali è possibile attivare anche alcune funzioni come il Registra Chiamate o la notifica tramite SMS con il numero reale di chi ha chiamato con “anonimo”.

Come funziona Whooming

1. CHIAMATA ANONIMA

Sta squillando il tuo telefono, si tratta di un numero sconosciuto.

2. RIFIUTO DELLA CHIAMATA

Rifiuta la chiamata anonima cliccando sul tasto rosso del telefono.

3. VEDI IL NUMERO

Il tuo telefono squilla di nuovo con il numero del disturbatore in chiaro, senza che lui lo sappia.

4. SCOPRI LO STALKER

Il disturbatore non ha più scuse e sicuramente non ti chiamerà più con il numero privato!

