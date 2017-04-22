SERVIZIO SU LE IENE: ARRESTATO "l'ORCO"
A cura di Redazione
22 aprile 2017
Oggi , come riporta il sito del programma, l'uomo che ha abusato di Annamaria è stato arrestato per ordine del GIP di Catania.
La storia di Anna Maria, è stata trasmessa dal programma LE IENE nella puntata del 12 Aprile 2017, Anna Maria è una ragazza abusata per 5 anni da quando ne aveva 13 da un uomo molto più grande di lei
IL VIDEO DELLA PUNTATA DELLE IENE DEL 12 APRILE 2017
