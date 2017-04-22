SERVIZIO SU LE IENE: ARRESTATO "l'ORCO"

Oggi , come riporta il sito del programma, l'uomo che ha abusato di Annamaria è stato arrestato per ordine del GIP di Catania.La storia di Anna Maria, è stata trasmessa dal programma LE IENE nella p...

A cura di Redazione 22 aprile 2017 15:34

