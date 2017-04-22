95047

SERVIZIO SU LE IENE: ARRESTATO "l'ORCO"

Oggi , come riporta il sito del programma,  l'uomo che ha abusato di Annamaria  è stato arrestato per ordine del GIP di Catania.La storia di Anna Maria, è stata trasmessa dal programma LE IENE nella p...

22 aprile 2017 15:34
Oggi , come riporta il sito del programma,  l'uomo che ha abusato di Annamaria  è stato arrestato per ordine del GIP di Catania.

La storia di Anna Maria, è stata trasmessa dal programma LE IENE nella puntata del 12 Aprile 2017, Anna Maria è una ragazza abusata per 5 anni da quando ne aveva 13 da un uomo molto più grande di lei

 IL VIDEO DELLA PUNTATA DELLE IENE DEL 12 APRILE 2017

