Sette micro scosse registrate nella notte a Ragalna: nessun allarme, normale attività dell'Etna

La notte scorsa, sette micro scosse di terremoto sono state registrate nella zona di Ragalna, comune situato sulle pendici dell’Etna. Gli eventi sismici, rilevati dalla Sala Operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio Etneo (INGV-OE) di Catania, si sono verificati a partire dalle ore 04.13 e sono stati caratterizzati da magnitudo comprese tra 1.2 e 1.8, con profondità tra i 10 e i 17 km.

La sequenza degli eventi

La prima scossa, di magnitudo 1.2, è stata registrata alle 04.13. Nei successivi dieci minuti sono seguite altre quattro scosse:

Alle 04.14, magnitudo 1.5;

Alle 04.15, magnitudo 1.2;

Alle 04.20, magnitudo 1.6;

Alle 04.23, magnitudo 1.8.

Due ulteriori scosse sono state rilevate successivamente: alle ore 05.59 (magnitudo 1.4) e alle ore 06.14 (magnitudo 1.5).

Nessun allarme per la popolazione

Essendo eventi profondi, le scosse non sono state percepite dalla popolazione e non hanno causato alcun danno. Gli esperti dell’INGV-OE hanno sottolineato che si tratta di fenomeni sismici "normali" legati all’attività del vulcano Etna, una delle aree vulcaniche più attive d’Europa.

L’area etnea è costantemente monitorata dalle autorità locali e dall’INGV, data la sua sensibilità sismica e vulcanica. La situazione attuale non desta preoccupazione, ma rimane sotto stretta osservazione per garantire la sicurezza della popolazione e l’analisi delle dinamiche del vulcano.

La natura di queste micro scosse rientra nelle normali dinamiche dell’Etna, che ciclicamente registra attività vulcaniche e sismiche di lieve entità.