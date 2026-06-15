🔴 Settimana di caldo in Sicilia: temperature fino a 37 gradi, martedì rischio temporali

Sole e clima estivo su tutta l'Isola, ma tra martedì pomeriggio e sera possibili rovesci e temporali nelle zone interne e sull'Etna.

A cura di Redazione 15 giugno 2026 09:20

Condividi