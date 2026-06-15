🔴 Settimana di caldo in Sicilia: temperature fino a 37 gradi, martedì rischio temporali
Sole e clima estivo su tutta l'Isola, ma tra martedì pomeriggio e sera possibili rovesci e temporali nelle zone interne e sull'Etna.
La Sicilia si prepara ad affrontare una nuova settimana all’insegna del caldo e del tempo stabile. Un campo di alta pressione di matrice subtropicale proteggerà infatti l’Isola almeno nella prima parte della settimana, garantendo giornate prevalentemente soleggiate e temperature in graduale aumento.
La giornata di lunedì 15 giugno sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio regionale. Le temperature massime raggiungeranno valori compresi tra 28 e 34 gradi, ma nelle aree interne del Siracusano e del basso Catanese non si escludono punte fino a 36-37 gradi.
Anche nel territorio di Paternò e dell’area etnea il clima sarà pienamente estivo, con sole prevalente e temperature elevate soprattutto nelle ore centrali della giornata.
Una lieve variazione è attesa per martedì 16 giugno. Il passaggio della coda di una perturbazione atlantica sul Nord Italia determinerà infatti un temporaneo indebolimento dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale. L’arrivo di aria leggermente più fresca in quota, unita al forte riscaldamento del suolo, favorirà lo sviluppo di instabilità nelle zone interne dell’Isola.
Nel pomeriggio potranno così formarsi rovesci e temporali localizzati tra l’Ennese, il Nisseno, l’interno del Catanese e le principali aree montuose come Nebrodi, Madonie ed Etna. Non si escludono locali sconfinamenti verso la costa ionica del Catanese, con un miglioramento previsto già in serata.
Da mercoledì 17 giugno l’anticiclone tornerà nuovamente a rafforzarsi, riportando condizioni di generale stabilità atmosferica. I cieli si presenteranno poco nuvolosi o velati dal passaggio di nubi innocue e le temperature torneranno a salire, con valori massimi che nelle aree interne potranno raggiungere nuovamente i 33-35 gradi.
Secondo le attuali proiezioni meteorologiche, la tendenza per la seconda parte della settimana conferma il consolidamento dell’alta pressione sul Mediterraneo, con prevalenza di sole e clima pienamente estivo su tutta la Sicilia.