SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI

Dal 21 al 29 novembre si svolgerà anche quest’anno la Settimana Europea per la Riduzione dei Ri-fiuti (SERR) nella sua dodicesima edizione.

Anche quest’anno il territorio simetino sarà rappresentato in questa iniziativa dal Comitato “Mamme in Comune”, il quale ha programmato per l’occasione una CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE che intende promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente.

La Campagna, rivolta a tutta la cittadinanza, PRESENTATA IN DIRETTA FACEBOOK SABATO 21 NOVEMBRE, sarà condotta attraverso i canali di comunicazione social del Comitato Mamme in Comune, del Presidio Partecipativo e del Coordinamento “Paterno c’è!”, consisterà nella diffusione di materiali informativi e di approfondimento sul tema scelto e sulla sommini-strazione alla cittadinanza di un questionario volto a misurare la consapevolezza delle comunità locali su esso, e si concluderà sabato 28 novembre con una tavola rotonda tra associazioni per l’analisi degli esiti del questionario e la progettazione di nuove azioni che possano dare continuità al percorso di crescita di consapevolezza e cambiamento per una Valle del Simeto più pulita e sana. IL TEMA SCELTO PER L’EDIZIONE DI QUEST’ANNO È QUELLO DEI “RIFIUTI INVISIBILI”. Questo termine si riferisce alla grande quantità di rifiuti generati durante il processo di fabbricazione dei prodotti, gran parte dei quali essendo, appunto, invisibile all’occhio del cittadino consumatore, non può essere riciclata e finisce in discariche e inceneritori. Insieme all'impronta dei rifiuti rilevante è anche l'impatto della Co2 generata con un oneroso costo per il clima.

La SERR è un’iniziativa che nasce all’interno del Programma LIFE+ della Commissione Europea con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni, i consumatori e tutti gli altri stakeholder circa le strategie e le politiche di riduzione dei rifiuti messe in atto dall’Unione Europea, e volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti nel corso di una sola settimana nel mese di novembre.

(https://ewwr.eu/ita-settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti/)

La Campagna 2020 è stata concepita per mostrare come ogni attore della società – compresi i sin-goli cittadini – possa, in modo creativo, contribuire a ridurre i rifiuti in prima persona e a co-municare questo messaggio d’azione agli altri. La campagna sarà svolta attraverso iniziative di

comunicazione on-line (tramite canali social e media), vista l’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del virus Covid-19.

Novità di quest’anno è l’inserimento dell’iniziativa all’interno delle attività della rete territoriale di associazioni e comunità simetine del Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto, per una più capillare diffusione della campagna in tutto il territorio della Valle e per un maggiore coinvolgimento delle comunità locali.

L’obiettivo sarà quello di promuovere e sensibilizzare comunità e istituzioni verso una produ-zione e un consumo sostenibili, un allungamento della vita utile dei prodotti, con una maggiore facilità di riparazione, riciclo e riuso.

Saranno anche create delle pagine social ad hoc per l’iniziativa.

Tutta la cittadinanza è invitata a seguire la campagna, ad interagire ed a partecipare alla sua diffu-sione del territorio.

Nerina Palazzolo per il Comitato Mamme in Comune

David Mascali per il Presidio Partecipativo del Patto per il Fiume Simeto

Carmelo Caruso per il Coordinamento Paternò C’è.