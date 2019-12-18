SFERRO: INCIDENTE NELLA NOTTE A SFERRO, GRAVE UN 19ENNE
Un incidente stradale nella notte tra due autovetture è avvenuto sulla SS 192 nella zona di Sferro a Catania, in direzione Catenanuova.
Giunta sul posto, la squadra operativa del distaccamento di Paternò del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania, assistita dal personale medico del 118, ha estratto dalle lamiere contorte, due persone da un'auto e un giovane di 19 anni da una Fiat Punto.
Il giovane che risulta il più grave, è stato urgentemente trasportato in ospedale.
I Vigili del Fuoco hanno inoltre messo in sicurezza il posto e le due autovetture.
Sul posto i Carabinieri per i rilevamenti e lo svolgimento delle loro competenze.