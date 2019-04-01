SFIORATO IL JACKPOT RECORD: A BIANCAVILLA UN 5 DA 14MILA EURO

La fortuna fa ancora tappa in Sicilia con il SuperEnalotto: nel concorso di sabato sfiorato il Jackpot record, ma centrati tre 5 da 14mila euro ciascuno.Le schedine vincenti, riporta Agipronews, sono...

La fortuna fa ancora tappa in Sicilia con il SuperEnalotto: nel concorso di sabato sfiorato il Jackpot record, ma centrati tre 5 da 14mila euro ciascuno.

Le schedine vincenti, riporta Agipronews, sono state convalidate a Biancavilla (Catania, Aurora Tabacchi in Viale Cristoforo Colombo 126 a Gravina (Catania, ricevitoria Geica in via Etnea 92), e Grotte (Agrigento, Tabacchi in Corso Garibaldi 158).

Il Jackpot nel frattempo ha raggiunto i 129,2 milioni di euro, è il premio più alto al mondo e il sesto nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 23 giugno 2018, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Sicilia il 6 manca da aprile 2018, con 130 milioni vinti a Caltanissetta.