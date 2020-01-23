SGOMINATA BANDA DEDITA ALLO SPACCIO, 24 MISURE - NOMI E FOTO

Su disposizione della Procura della Repubblica di Caltagirone, nelle prime ore del mattino nei comuni di Catania, Caltagirone, Ramacca, Militello in Val di Catania e Licodia Eubea, oltre 100 Carabinie...

Su disposizione della Procura della Repubblica di Caltagirone, nelle prime ore del mattino nei comuni di Catania, Caltagirone, Ramacca, Militello in Val di Catania e Licodia Eubea, oltre 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, supportati dalla Compagnia di Intervento Operativo del XII° Reggimento “Sicilia”, dal Nucleo Cinofili di Nicolosi e dal 12° Nucleo Elicotteri di Catania, stanno dando esecuzione ad una misura cautelare emessa nei confronti di 24 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana.

Il provvedimento scaturisce dagli esiti di un’articolata attività investigativa condotta dalla Stazione di Caltagirone tra il mese di marzo 2018 ed il mese di aprile 2019.

Grazie ad indagini di natura tecnica, dinamica e di osservazione, è stato possibile accertare la responsabilità degli indagati in merito ad una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti avvenuta nei comuni di Catania, Ramacca e Caltagirone, città quest’ultima dove sono state accertate la maggior parte delle circa 200 cessioni contestate.

Le investigazioni hanno consentito anche di delineare le modalità attraverso le quali venivano organizzati gli approvvigionamenti dal capoluogo etneo, cercando di eludere i controlli di polizia, separando il flusso di denaro da quello dello stupefacente, riducendo il rischio del sequestro contestuale. L’attività ha consentito quindi di indentificare anche i fornitori ed i corrieri catanesi.

Nell’ambito delle indagini, sono state arrestate, dalle compagnie di Caltagirone e di Palagonia, 10 persone, recuperati complessivamente gr. 620 di cocaina, gr. 12 di hashish e gr. 23 di marijuana, oltre a 2 fucili, 48 cartucce di diverso calibro mentre la somma di denaro complessivamente sequestrata ammonta a 24.500 euro, presunto provento dell’attività illecita.

Nella ordinanza applicativa di misura cautelare, il G.I.P. del Tribunale di Caltagirone sospendeva l’erogazione del reddito di cittadinanza in favore di due degli indagati

Custodia cautelare in carcere per:

Basile Salvatore, 32 anni, nato a Catania;

Blancato Alfredo, 31 anni, nato a Catania;

Munzone Gianluca, 25 anni, nato a Catania;

Di Benedetto Ivan, 30 anni, nato a Caltagirone;

Fichera Antonio, 28 anni, nato a Catania;

Indovino Giovanni, 27 anni, nato a Caltagirone;

Costa Cardone Giuseppe, 49 anni, nato a Catania.

Arresti domiciliari per:

Floridia Innocenzo, 41 anni, nato a Caltagirone;

Crisafulli Giovanni, 43 anni, nato a Catania;

Russo Giuseppe, 41 anni, nato a Caltagirone;

Fortunato Fabio, 35 anni, nato a Caltagirone;

Giordano Emanuele, 39 anni, nato in Svizzera;

Scarfia Andrea, 36 anni, nato a Caltagirone;

Privitera Salvatore, 64 anni, nato a Catania.

Obbligo di dimora per:

Di Stefano Giuseppe, 30 anni, nato a Caltagirone;

Savatteri Cristian, 31 anni, nato a Caltagirone;

Tabbì Alberto, 35 anni, nato a Caltagirone;

Hoxha Valter, 29 anni, nato in Albania.

Obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per:

Guerrera Carlo, 38 anni, nato a Caltagirone;

Ficarra Calogero, 42 anni, nato a Catania;

Cosenza Giovanni Carmelo, 29 anni, nato a Catania;

Savoca Francesco, 34 anni, nato a Caltagirone;

Liggieri Daniele, 40 anni, nato a Catania.