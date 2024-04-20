95047

SHEIN SBARCA A CATANIA CON IL POP-UP STORE "FLOWER VILLE"

Il famoso marketplace SHEIN, celebre per la sua vasta gamma di moda e accessori a prezzi accessibili, porta la sua esperienza unica di shopping direttamente alle porte della città. Dal 24 al 27 aprile...

20 aprile 2024 17:22
News
Il famoso marketplace SHEIN, celebre per la sua vasta gamma di moda e accessori a prezzi accessibili, porta la sua esperienza unica di shopping direttamente alle porte della città. Dal 24 al 27 aprile, Catania avrà l'onore di ospitare il pop-up store "FLOWER VILLE" presso le Ciminiere in Viale Africa 12.

"FLOWER VILLE" sarà molto più di un semplice negozio temporaneo; sarà uno spazio vibrante e invitante aperto al pubblico, progettato per immergere gli appassionati di moda e gli amanti dello shopping in un'esperienza straordinaria. Questo evento unico offrirà agli ospiti la possibilità di esplorare le ultime tendenze in fatto di moda, beauty e home decor, tutto sotto lo stesso tetto.

Gli amanti della moda potranno sbizzarrirsi tra una vasta selezione di capi d'abbigliamento, accessori e calzature firmati SHEIN, scoprendo le ultime novità e gli stili più trendy della stagione. Dall'abbigliamento casual all'elegante, SHEIN offre opzioni per ogni gusto e occasione.

Ma "FLOWER VILLE" non sarà solo un paradiso per gli amanti della moda; gli ospiti potranno anche esplorare una variegata gamma di prodotti beauty per rinfrescare il proprio look e scoprire accessori per la casa per aggiungere un tocco di stile ai loro spazi abitativi.

L'atmosfera di "FLOWER VILLE" sarà intrisa di energia positiva e divertimento, con eventi speciali, sorprese e attività interattive che renderanno l'esperienza di shopping ancora più coinvolgente e memorabile.

Non perdete l'opportunità di essere parte di questo evento straordinario. Segnatevi le date dal 24 al 27 aprile e unitevi a noi presso le Ciminiere in Viale Africa 12 per vivere "FLOWER VILLE" di SHEIN, un'esperienza di shopping che non dimenticherete facilmente.

