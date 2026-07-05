Shein, Temu e AliExpress: scatta il dazio UE da 3 euro, acquisti online più cari

Dal 1° luglio i piccoli acquisti online fino a 150 euro provenienti da Paesi extra UE possono costare di più

È già in vigore dal 1° luglio in tutta l’Unione europea il nuovo dazio doganale da 3 euro sui piccoli acquisti online provenienti da Paesi extra UE. Una novità che riguarda da vicino piattaforme molto utilizzate come Shein, Temu e AliExpress e che potrebbe cambiare il modo di fare shopping ultra low cost sul web.

La misura riguarda i pacchi di valore fino a 150 euro, che fino al 30 giugno beneficiavano dell’esenzione dai dazi doganali. Da alcuni giorni, invece, anche questi acquisti sono soggetti a un costo aggiuntivo, con l’obiettivo di rendere più equilibrata la concorrenza tra le grandi piattaforme straniere e i rivenditori europei.

Per anni milioni di piccoli ordini sono arrivati direttamente soprattutto dalla Cina, spesso con prezzi molto bassi e senza il peso dei dazi all’importazione. Secondo Bruxelles, questo sistema ha favorito una crescita enorme dell’e-commerce extra UE, creando però anche problemi di concorrenza, controlli doganali e sicurezza dei prodotti.

Il nuovo dazio può incidere soprattutto sui carrelli composti da più articoli. In alcuni casi, infatti, il costo potrebbe essere applicato in base agli articoli o alle categorie di prodotto contenute nella spedizione, facendo salire il prezzo finale al momento del pagamento.

La misura non blocca gli acquisti online e non mette fine al fast fashion, ma potrebbe rendere meno convenienti gli ordini da pochi euro. Le piattaforme potranno decidere se assorbire parte dei costi oppure scaricarli sui consumatori, ma per molti utenti il prezzo finale potrebbe risultare più alto rispetto al passato.

L’Unione europea punta anche ad aumentare i controlli sui prodotti importati, rendendo le piattaforme più responsabili sulla sicurezza degli articoli venduti e sulla conformità agli standard europei. L’obiettivo è evitare l’ingresso nel mercato di merce non sicura, non tracciabile o dichiarata in modo non corretto.

Il dazio da 3 euro resterà in vigore fino al 1° luglio 2028, quando dovrebbe essere sostituito dal nuovo sistema doganale europeo per l’e-commerce. Da quel momento, gli acquisti di basso valore saranno sottoposti alle normali regole doganali previste in base al tipo di prodotto.

Per i consumatori europei si apre quindi una nuova fase: comprare su Shein, Temu, AliExpress e piattaforme simili sarà ancora possibile, ma l’epoca degli acquisti online ultra low cost potrebbe diventare meno conveniente.