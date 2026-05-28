Shock nel Leccese: sacerdote arrestato per presunti abusi su un minore durante la confessione

Un sacerdote di 69 anni ai domiciliari nel Leccese: l’indagine partita dalla denuncia della madre del ragazzo. Contestati tre episodi tra novembre e maggio.

Un sacerdote di 69 anni, in servizio nella diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico con l’accusa di presunte molestie sessuali nei confronti di uno studente minorenne.

Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Mobile su disposizione del gip di Lecce, Francesco Valente, su richiesta del sostituto procuratore Erika Masetti.

L’indagine sarebbe scattata dopo la denuncia presentata dalla madre del ragazzo. Gli episodi contestati sarebbero tre e si sarebbero verificati tra novembre e maggio scorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le presunte molestie sarebbero avvenute durante alcuni momenti di confessione.

Sarebbe stato poi lo stesso minorenne a raccontare alla madre quanto accaduto.

L’arresto è stato disposto sulla base dei gravi indizi di colpevolezza raccolti nel corso delle indagini. Durante l’interrogatorio di garanzia, il sacerdote avrebbe respinto ogni accusa, sostenendo che si trattasse di un “rito di purificazione” richiesto dal giovane, convinto di essere posseduto dal demonio.

Si ricorda che, in base al principio di presunzione di innocenza, eventuali responsabilità saranno accertate definitivamente solo con sentenza irrevocabile.