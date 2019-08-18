SI ADDORMENTA SUL MATERASSINO A SCILLA E SI RITROVA VICINO MESSINA: SALVATO DOPO 9 ORE

Si è addormentato su un materassino a Scilla.La corrente lo ha trascinato fino a Messina.La guardia costiera ha salvato, nella giornata di sabato, un ragazzo di 28 anni nello Stretto.Il giovane si era...

A cura di Redazione 18 agosto 2019 16:11

