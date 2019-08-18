SI ADDORMENTA SUL MATERASSINO A SCILLA E SI RITROVA VICINO MESSINA: SALVATO DOPO 9 ORE
Si è addormentato su un materassino a Scilla.
La corrente lo ha trascinato fino a Messina.
La guardia costiera ha salvato, nella giornata di sabato, un ragazzo di 28 anni nello Stretto.
Il giovane si era appisolato sul galleggiante appena fuori a una spiaggia della riva calabrese, ma lui si erano perse le tracce dal pomeriggio, quando un amico ha avvertito la Capitaneria di Porto.
Le ricerche hanno interessato tutto lo Stretto di Messina con mezzi marini ed elicotteri.
Dopo oltre 9 ore, a notte fonda, il disperso è stato rintracciato in mare aggrappato al materassino, quasi sulla costa siciliana.
Subito dopo è stato riportato a Scilla.