SI AGGRAVA IL BILANCIO DI QUESTA NOTTE A TAORMINA, DUE MORTI E DUE FERITI

AGGIORNAMENTOSi aggrava il bilancio del sinistro che si è verificato questa notte a Taormina.È di due morti e due feriti il bilancio di un incidente stradale autonomo avvenuto poco dopo le tre di nott...

AGGIORNAMENTO

Si aggrava il bilancio del sinistro che si è verificato questa notte a Taormina.

È di due morti e due feriti il bilancio di un incidente stradale autonomo avvenuto poco dopo le tre di notte all'uscita della galleria Montetauro a Taormina (Messina). Una Fiat Panda proveniente, probabilmente a forte velocità, dall'area di sosta Porta Catania, proprio al termine del tunnel è andata a sbattere contro un palo della luce che si trova lungo la strada in corrispondenza del parcheggio Lumbi.

Dopo l'impatto non c'è stato nulla da fare il trentaduenne di Messina, Roberto Spadaro. Antonio Russo, 35 anni, il conducente dell'auto, che dopo l'impatto si è ribaltata, è stato portato d'urgenza in elicottero al "San Marco" di Catania. Ma è arrivato morto. Non sono preoccupanti le condizioni di altri due passeggeri. Il gruppo aveva trascorso una serata nei locali della cittadina turistica e stava tornando a casa. Dell'incidente si occupano i carabinieri. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Un gravissimo incidente si è verificato nella notte a Taormina.

E’ accaduto nei pressi del parcheggio Lumbi. La vettura, una Fiat Panda , con a bordo 4 persone, per cause ancora da accertare è andata a sbattere contro un muro di contenimento per poi ribaltarsi finendo al centro della carreggiata

Gravissimo il bilancio, per il 32enne conducente del mezzo, non c'è stato nulla da fare, è morto all'ospedale “San Vincenzo” di Taormina, poco dopo esservi stato trasportato. In gravi condizioni un altro occupante la vettura che è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Catania.

Gli altri due occupanti dell’auto non avrebbero invece riportato particolari ferite.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Sul posto, i Vigili del Fuoco che hanno estratto i passeggeri dalla vettura e messo in sicurezza il veicolo , e le Forze dell’Ordine per accertare la dinamica dell’incidente.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO