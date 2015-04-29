Si capovolge auto sulla Statale 284: ferito un anziano
L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi
A cura di Redazione
29 aprile 2015 14:12
95047.it FLASH Incidente lungo la Statale 284, all'altezza dello svincolo di Santa Maria di Licodia. Una Peugeot mentre stava immettendosi sulla strada (forse senza avere controllato chi accorreva) è stata centrata lateralmente da una Toyota che ha finito col farla capovolgere su se stessa. Momenti di apprensione per l'occupante della vettura (si tratta di anziano signore) che è stato tirato fuori dall'auto e trasportato in ambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania. Traffico in tilt per buona parte della mattinata.