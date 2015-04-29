Si capovolge auto sulla Statale 284: ferito un anziano

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi

95047.it FLASH Incidente lungo la Statale 284, all'altezza dello svincolo di Santa Maria di Licodia. Una Peugeot mentre stava immettendosi sulla strada (forse senza avere controllato chi accorreva) è stata centrata lateralmente da una Toyota che ha finito col farla capovolgere su se stessa. Momenti di apprensione per l'occupante della vettura (si tratta di anziano signore) che è stato tirato fuori dall'auto e trasportato in ambulanza all'ospedale Cannizzaro di Catania. Traffico in tilt per buona parte della mattinata.