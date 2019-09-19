SI È SPENTO MONSIGNOR LUIGI BOMMARITO, ARCIVESCOVO EMERITO DI CATANIA

Si è spento oggi, all’età di 93 anni, monsignor Luigi Bommarito, Arcivescovo emerito di CataniaNato a Terrasini il 1º giugno 1926, da tanto tempo viveva nella casa di Terrasini, suo paese natio.I fune...

Si è spento oggi, all’età di 93 anni, monsignor Luigi Bommarito, Arcivescovo emerito di Catania

Nato a Terrasini il 1º giugno 1926, da tanto tempo viveva nella casa di Terrasini, suo paese natio.

I funerali saranno celebrati dai vescovi di Sicilia sabato, alle ore 11, presso la Chiesa madre di Terrasini.

Il 18 marzo 1976 è eletto vescovo ausiliare di Agrigento (oggi arcidiocesi metropolitana) e vescovo titolare di Vannida. Riceve l'ordinazione episcopale il 1º giugno 1976 dal cardinale Sebastiano Baggio (co-consacranti: arcivescovo Corrado Mingo, vescovo Giuseppe Petralia).

Il 2 maggio 1980 è eletto vescovo di Agrigento. Il 1º giugno 1988 è promosso arcivescovo di Catania.

Il 4 e 5 novembre 1994 ha accolto papa Giovanni Paolo II durante la visita pastorale nella città etnea concelebrando la messa di beatificazione di Madre Maddalena Morano.

Nel 1998 ha conferito l'ordinazione episcopale a Salvatore Pappalardo, al quale Giovanni Paolo II aveva affidato la diocesi di Nicosia. Nell'Avvento del 2001 ha scritto una lettera molto pesante con diverse critiche al Cammino neocatecumenale[1].

Il 7 giugno 2002 si è dimesso per raggiunti limiti di età.

Il 25 marzo 2009, nella cattedrale di Agrigento, è stato uno dei tre vescovi co-consacranti all'ordinazione episcopale di Salvatore Muratore, vescovo di Nicosia.