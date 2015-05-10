Si è spento Padre Giuseppe Seminara viceparroco dei frati Cappuccini

Francescano autentico, per la sua profonda moralità, per lo zelo nello svolgere il servizio sacerdotale. I funerali verranno officiati lunedì pomeriggio

95047.it E' morto Padre Giuseppe Antonio Seminara, Frate dell'Ordine dei Minori Cappuccini di Paternò. Il sacerdote ha reso l'anima a Dio nel primo pomeriggio di ieri (9 maggio), presso una struttura sanitaria di Misterbianco, per le conseguenze riportate a causa di una ischemia cerebrale avuta diversi giorni prima. Padre Giuseppe aveva 82 anni ed era viceparroco presso la Parrocchia di 'San Francesco all'Annunziata' di Paternò. Nato a Ganci, in provincia di Palermo, giunse nel Convento dei Cappuccini di Paternò nel 1992, dopo essere stato Vicario parrocchiale al S. Cuore a Catania, economo della Fraternità di Taormina, Guardiano della Fraternità di Taormina, e per diversi anni parroco nella chiesa di Santa Maria della Raccomandata di Giardini Naxos.

Padre Giuseppe Seminara

La notizia ha suscitato molta commozione tra i parrocchiani della numerosa Comunità dei Cappuccini, nonché in quanti lo conoscevano per il suo stile di vita sobrio da francescano autentico, per la sua profonda moralità, per lo zelo nello svolgere il servizio sacerdotale e, particolarmente, per il tanto tempo e la puntuale disponibilità nel servizio ministeriale del Sacramento della Riconciliazione. Esperto liturgista e conoscitore di musica sacra, la dipartita di Padre Giuseppe lascia nella Parrocchia dei Cappuccini un tangibile ed incolmabile vuoto. Le sue esequie si svolgeranno lunedì 11 maggio, alle ore 16.00, nella chiesa di 'San Francesco all'Annunziata'.