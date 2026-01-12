Francesco Giordano

Si è spento Padre Giuseppe Seminara viceparroco dei frati Cappuccini
10 maggio 2015 08:27
Una microdiscarica ai piedi del Castello, paternesi incivili (d'accordo): ma il sito va pulito e controllato
03 maggio 2015 15:50
I graffiti del castello Normanno: inestimabile testimonianza storica del nostro passato
19 aprile 2015 14:40
La chiesa Madre di Santa Maria dell'Alto, monito contro la barbarie culturale e il degrado morale
19 febbraio 2015 13:31
Il recupero della chiesa del Pantheon: a chi interessa?
30 gennaio 2015 11:12
Dialogo con la scrittrice Maria Rosaria Angellotti
20 gennaio 2015 10:41
La Cappella di San Giovanni: “tesoro nascosto” del Castello di Paternò
06 gennaio 2015 10:03
Archivio