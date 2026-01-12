95047

Francesco Giordano

Francesco Giordano

Si è spento Padre Giuseppe Seminara viceparroco dei frati Cappuccini

10 maggio 2015 08:27

Una microdiscarica ai piedi del Castello, paternesi incivili (d'accordo): ma il sito va pulito e controllato

03 maggio 2015 15:50

I graffiti del castello Normanno: inestimabile testimonianza storica del nostro passato

19 aprile 2015 14:40

La chiesa Madre di Santa Maria dell'Alto, monito contro la barbarie culturale e il degrado morale

19 febbraio 2015 13:31

Il recupero della chiesa del Pantheon: a chi interessa?

30 gennaio 2015 11:12

Dialogo con la scrittrice Maria Rosaria Angellotti

20 gennaio 2015 10:41

La Cappella di San Giovanni: “tesoro nascosto” del Castello di Paternò

06 gennaio 2015 10:03

Archivio

Esplora l'archivio di Francesco Giordano

Sett. 19 Sett. 18 Sett. 16 Sett. 8 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 2