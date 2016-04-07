Si gira "La paura di lasciare": centro storico chiuso

Per tutta la giornata di oggi, vi saranno le riprese del lungometraggio
95047.it Così come vi abbiamo preannunciato nei giorni scorsi, strade chiusa (in teoria per tutto il giorno) dai 4 Canti all'incrocio via G. B. Nicolosi e Bellia ed in via Vittorio Emanuele.
Si stanno girando le scene di un film.
L'ORDINANZA. Per effettuazione riprese di lungometraggio Giovedì 07 Aprile 2016, dalle ore 06,30 alle ore 19,00 e, comunque, fino a conclusione delle riprese sopra citate, sono sospese la circolazione e la sosta dei veicoli ambo i lati, con sanzione accessoria della forzata rimozione, su P.zza R. Margherita, per tutta la sua estensione, su via G.B. Nicolosi, tratto compreso tra la piazza R. Margherita e la via Emanuele Bellia, mentre su via San Giovanni Bosco e su via Grimaldi, tratto compreso tra via San Giovanni Bosco e via G.B. Nicolosi, sarà sospesa la sola sosta veicolare ambo i lati, con sanzione accessoria della forzata rimozione e, all’occorrenza, in via Vitt. Emanuele, tratto compreso tra la via Strano e la piazza R. Margherita, e tratto compreso tra la piazza Indipendenza e la piazza R. Margherita, è sospesa la sola circolazione veicolare.
Inoltre, sempre solo per tutta la durata delle su menzionate riprese, il traffico veicolare proveniente da via Grimaldi e da via G.B. Nicolosi, tratto compreso tra via Circumvallazione e piazza R. Margherita, sarà deviato per piazza R. Elena, in direzione via Renna.