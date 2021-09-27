SI IMPICCA IN CARCERE IL CATANESE EMANUELE IMPELLIZZERI ARRESTATO PER L'OMICIDIO DI CHIARA UGOLINI

Si è impiccato in carcere a Verona, nelle prime ore di oggi, Emanuele Impellizzeri, 38 anni, arrestato con l'accusa di avere ucciso il 5 settembre scorso Chiara Ugolini, 27 anni, nell'appartamento che...

Si è impiccato in carcere a Verona, nelle prime ore di oggi, Emanuele Impellizzeri, 38 anni, arrestato con l'accusa di avere ucciso il 5 settembre scorso Chiara Ugolini, 27 anni, nell'appartamento che la ragazza condivideva con il compagno a Calmasino di Bardolino (Verona).

Lo riferisce il segretario nazionale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio.

La scoperta del suicidio risale alle ore 5.30. Proprio oggi Impellizzeri sarebbe dovuto essere sottoposto a interrogatorio.

Secondo l'accusa, l'uomo, vicino di casa di Chiara Ugolini, si sarebbe introdotto nell'appartamento arrampicandosi dal piano inferiore, salendo su un terrazzino. Impellizzeri, che lavorava in una carrozzeria del paese e stava scontando con l'affidamento in prova ai servizi sociali una condanna per due rapine risalenti al 2006, aveva ammesso di aver trovato in casa la ragazza quando si era introdotto nell'appartamento.

Ma ha raccontato di averla solo spinta respingendo ogni altra accusa tra cui quella di un'aggressione a sfondo sessuale.