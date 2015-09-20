Si ribalta un trattore: muore 58enne di Belpasso

E' accaduto nelle campagne di Ramacca (foto di repertorio)

95047.it Il trattore sul quale si trovava si dev’essere ribaltato all’improvviso. Una frazione di secondo maledetta: un istante nel quale non è più riuscito a rimettere in equilibrio il pesante mezzo. Per il 58enne belpassese Antonino Motta non c’è stato scampo. Si trovava nel suo fondo di contrada Timpa, in territorio di Ramacca: era lì dalla mattina di ieri per effettuare il suo lavoro così come era accaduto in tante altre circostanze. I suoi stessi familiari, però, non hanno più avuto alcuna notizia e a sera è scattato l’allarme su dove fosse finito.

E le ricerche hanno portato alla drammatica scoperta: Antonino Motta era restato schiacciato dal trattore con il quale stava arando la sua terra. Una fine assurda che ha lasciato sgomenti i parenti della vittima. Sul posto, si sono portati i carabinieri della Compagnia di Palagonia che hanno ricostruito l’accaduto ed effettuato i rilievi di rito. Pochi dubbi al riguardo: si è trattato di un incidente che non ha lasciato alcuno scampo allo sfortunato 58enne belpassese.