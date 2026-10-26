MASCALUCIA Si schianta con l’auto e aggredisce i Carabinieri: arrestato 25enne americano

Dopo un incidente autonomo in via del Bosco, il giovane avrebbe aggredito un militare durante i controlli. Rifiutato l’alcoltest, arresto convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia sono intervenuti per un incidente autonomo e hanno poi arrestato il conducente del veicolo che, in evidente stato di ebbrezza, li ha anche aggrediti.

Al riguardo, un equipaggio impegnato in un servizio volto alla prevenzione e repressione dell’illegalità diffusa stava attraversando via del Bosco quando si è imbattuto in un’auto incidentata posizionata di traverso rispetto alla carreggiata.

L’equipaggio, subito intervenuto per soccorrere l’automobilista, ha accertato che si trattava di un incidente autonomo e ha anche chiesto l’ausilio di una seconda pattuglia per tutelare gli altri utenti della strada, in quanto il veicolo si trovava in piena curva e rappresentava un serio pericolo per la circolazione stradale.

Dopo aver verificato le condizioni di salute dell’uomo alla guida, i Carabinieri lo hanno invitato a scendere dal mezzo per procedere a un controllo, identificandolo come un 25enne americano.

Il giovane, però, aveva non poche difficoltà a stare in piedi, e non a causa del sinistro. Il suo alito, infatti, era quello tipico di chi aveva alzato il gomito.

Tali circostanze hanno reso necessaria la sottoposizione del 25enne all’alcoltest, ma l’uomo, dopo una iniziale collaborazione, è andato improvvisamente in escandescenza, aggredendo uno dei Carabinieri.

Bloccato e messo in sicurezza, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, è stato arrestato perché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ad agente di polizia giudiziaria, oltre che denunciato per rifiuto di sottoporsi agli esami alcolemici, come previsto dall’articolo 186, comma 7, del Codice della Strada.

Il giovane è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, ferma restando la presunzione di innocenza valevole fino a condanna definitiva.