SI SPACCIAVA OLIO NON COMMESTIBILE PER "EXTRAVERGINE BIO". SEQUESTRATI 180 QUINTALI TRA CALABRIA E PUGLIA

Avrebbero etichettato olio lampante e d’oliva spacciandolo come olio extravergine Bio e vendendolo a un’azienda pugliese. La Guardia di Finanza di Catanzaro, con il Comando di Barletta-Andria-Trani e l’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari (ICQRF) del Ministero dell’Agricoltura, hanno sequestrato 180 quintali di olio di oliva commercializzati come “olio extravergine di oliva BIO”.

A seguito di analisi chimica e organolettica è invece risultato di categoria inferiore.

In particolare, i Finanzieri avevano eseguito un accertamento nelle due aziende, nelle province di Catanzaro e Barletta Andria Trani, eseguendo un riscontro quantitativo del prodotto e un campionamento dello stesso, al fine di determinarne la qualità in ragione di quanto riportato sull’apposito registro telematico implementato dalle stesse aziende.

L’olio rinvenuto presso il produttore catanzarese, facente parte di una ingente quantità destinata all’azienda pugliese e già in parte a questa consegnata, era stato catalogato quale olio extra vergine BIO, mediante la compilazione del registro telematico SIAN, obbligatorio per le aziende del settore.

L’intervento della Guardia di Finanza e dell’articolazione del Ministero dell’Agricoltura, specializzato nella repressione delle Frodi agroalimentari e le successive attività tecniche di accertamento, hanno consentito di appurare come il prodotto non rispondesse affatto alle caratteristiche chimiche ed organolettiche previste per tale qualità, ma di fatto risultasse olio vergine e lampante, quest’ultimo non edibile e caratterizzato da un eccessivo grado di acidità, potenzialmente pericoloso per la salute dei consumatori.

In ragione degli elementi emersi, le Fiamme Gialle hanno segnalato alla Procura di Catanzaro il titolare della ditta individuale per frode nell’esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, sequestrando 3 cisterne contenenti 17.900 kg di olio, di cui 4.500 olio lampante, per un valore di oltre 200mila euro.