SIAMO SU TELEGRAM, AGGIUNGITI AL NOSTRO CANALE E SEGUI LE NOTIZIE IN TEMPO REALE

L’informazione della città di Paternò. e non solo, sbarca su Telegram.E infatti possibile l’iscrizione al canale “95047.it”, dove in tempo reale l’altra saranno pubblicate solo le più importanti noti...

L’informazione della città di Paternò. e non solo, sbarca su Telegram.

E infatti possibile l’iscrizione al canale “95047.it”, dove in tempo reale l’altra saranno pubblicate solo le più importanti notizie della giornata, selezionate dalla redazione.

Perché Telegram e non Whatsapp? I canali sono una delle peculiarità più significative di Telegram. Essi permettono, a tutti coloro che si iscrivono, di ricevere la comunicazione unidirezionale e diretta da parte di chi lo gestisce (in questo caso la redazione di 95047). La funzione è, di fatto, la stessa dei “broadcast” di Whatsapp, che impongono però un limite massimo di utenti.

Sarò sommerso di notifiche? La comodità dell'iscrizione al canale Telegram di @paterno95047 è principalmente proprio quella di ricevere le notifiche delle notizie più importanti in tempo reale. Un servizio che riteniamo molto importante per i nostri lettori, basti pensare a notizie come quelle relative alle allerte meteo, a incidenti, blocchi del traffico... ma anche ultim'ora di sport o di attualità. Proprio in considerazione dell'importanza dell'attenzione e del tempo dei lettori gli articoli che condivideremo su Telegram saranno solamente quelli che riteniamo possano essere di vostro interesse o di vostra utilità nell'immediato della pubblicazione sul nostro quotidiano. Rimane comunque la possibilità di silenziare le notifiche del canale e di leggere a fine giornata la “mini selezione” degli articoli più importanti. Infine c'è ovviamente l'opportunità di disiscriversi dal canale, con un semplice tocco dell'indice sullo schermo del vostro smartphone. Tanto vale provare, no?

Come posso iscrivermi al canale?

Unirsi al canale Telegram di 95047.it è facile. Dopo aver scaricato l’app di Telegram (o aver associato il proprio numero di telefono a Telegram web, consultabile dal vostro computer) basta digitare “paterno95047” nel campo di ricerca (quello con la lente) e semplicemente digitare su “Unisciti”. Dopo l’adesione, in tempo reale, riceverete i titoli delle notizie e i link agli articoli. Ecco il collegamento alla pagina.

CLICCA QUA