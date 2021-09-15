SICILIA: 11 COMUNI TORNANO IN ZONA GIALLA, IN “ZONA ARANCIONE” RIMANE SOLTANTO FRANCOFONTE

Non sono state rinnovate le «zone arancioni» in 11 dei 12 Comuni siciliani interessati sino ad oggi dai provvedimenti restrittivi per il contenimento dei contagi da Covid-19.Le misure non sono state p...

Le misure non sono state prorogate poiché sono migliorati i parametri che ne avevano reso necessaria l'adozione, tra cui il raggiungimento dei target di vaccinazione dei residenti.

Tornano quindi in zona gialla, come tutta l’Isola, Augusta, Avola, Pachino, Noto, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Ferla in provincia di Siracusa; Catenanuova, nell’Ennese; Comiso e Vittoria, in provincia di Ragusa; Niscemi, nel Nisseno.

La «zona arancione» è stata prorogata soltanto a Francofonte, in provincia di Siracusa, secondo quanto disposto da un’ordinanza firmata dal presidente della Regione, dopo aver sentito l’Asp competente.

«Obiettivi - spiega una nota della Regione siciliana - raggiunti grazie alla decisa azione posta in essere dal governo Musumeci con le Asp e gli enti locali interessati, consentendo all’Isola di non essere più l’ultima regione d’Italia per percentuale di popolazione vaccinata»