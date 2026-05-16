Sicilia, 16 Bandiere Blu 2026: Catania ancora fuori

Premiate Lipari e Ispica tra i nuovi ingressi. Nessuna località della provincia etnea ottiene il riconoscimento Fee per mare e servizi.

La Sicilia conquista 16 Bandiere Blu nel 2026 e rafforza la propria presenza tra le mete balneari più apprezzate d’Italia per qualità del mare, servizi e sostenibilità ambientale. Tra le novità di quest’anno spiccano i nuovi ingressi di Lipari, in provincia di Messina, e Ispica, nel Ragusano.

A sorprendere, però, è ancora una volta l’assenza totale della provincia di Catania dall’elenco delle località premiate dalla Fee, la Foundation for Environmental Education, organizzazione internazionale che ogni anno assegna il prestigioso riconoscimento alle spiagge e agli approdi turistici che rispettano rigorosi criteri ambientali e qualitativi.

La Bandiera Blu non premia soltanto la bellezza del mare, ma tiene conto di numerosi parametri: qualità delle acque di balneazione, raccolta differenziata, depurazione, servizi in spiaggia, sicurezza, accessibilità, mobilità sostenibile ed educazione ambientale.

La provincia siciliana più rappresentata è Messina, che può vantare numerose località premiate: oltre al capoluogo e alla new entry Lipari, figurano Alì Terme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Taormina e Tusa.

Nel Ragusano ottengono il riconoscimento Ragusa, Modica, Pozzallo, Scicli e la nuova entrata Ispica. Completa l’elenco Menfi, in provincia di Agrigento.

A livello nazionale sono 257 i Comuni italiani premiati nel 2026, undici in più rispetto allo scorso anno, per un totale di 525 spiagge riconosciute. La Liguria si conferma la regione con il maggior numero di Bandiere Blu, mentre la Sicilia sale a 16 località premiate consolidando il proprio ruolo nel turismo balneare italiano.

Resta però il dato che fa discutere nel territorio etneo: nessuna spiaggia della provincia di Catania è riuscita anche quest’anno ad ottenere la Bandiera Blu, nonostante le potenzialità della costa ionica e le numerose presenze turistiche durante la stagione estiva.