SICILIA AL SOLE: TEMPERATURE PRIMAVERILI E PICCHI FINO A 24°C NEL WEEKEND

Nei prossimi giorni, la Sicilia sarà protagonista di un significativo aumento delle temperature, con un clima che sembrerà decisamente primaverile. Una configurazione meteorologica insolita per il periodo invernale porterà la colonnina di mercurio a toccare punte di 23/24°C sull’isola, rendendo l’atmosfera particolarmente mite e soleggiata.

La circolazione generale sull’Italia ha subito una marcata trasformazione grazie all’arrivo di correnti miti atlantiche. Queste hanno innescato un rinforzo dei venti di Scirocco, che stanno contribuendo in modo deciso al rialzo termico, specialmente nelle regioni meridionali. In Sicilia, inoltre, si sta registrando l’influenza di un timido promontorio anticiclonico di origine africana, che garantisce giornate prevalentemente serene e soleggiate.

Sicilia e Sud Italia: Un Clima Diviso dal Resto del Paese

La configurazione meteorologica attuale divide l’Italia in due:

Sud e Isole Maggiori: Queste aree continueranno a essere interessate dalle correnti tiepide provenienti dal Nord Africa. Le temperature in Sicilia potrebbero raggiungere punte massime di 23/24°C, un’anomalia notevole per il mese di gennaio. Anche in Sardegna si attendono valori simili, mentre gran parte del Sud vedrà temperature oscillare tra i 18 e i 20°C.

Nord Italia: Qui il clima sarà decisamente diverso, caratterizzato da correnti oceaniche più fresche e la presenza di sacche di aria fredda nei bassi strati. Nubi sparse, nebbie persistenti e temperature massime intorno ai 9/10°C domineranno lo scenario.

Previsioni per il Weekend

Le condizioni climatiche descritte rimarranno stabili almeno fino alla fine del weekend. La giornata di sabato 25 gennaio 2025 si preannuncia con temperature massime primaverili sulla Sicilia e su tutto il Sud, mentre il Nord continuerà a fare i conti con un contesto più freddo e grigio.

Attesa per il Cambiamento a Inizio Settimana

Le previsioni a lungo termine indicano un possibile cambio di scenario meteorologico già dall’inizio della prossima settimana, con un’eventuale evoluzione che potrebbe riportare condizioni più invernali sul Paese. Nel frattempo, la Sicilia continuerà a godere di questo piacevole e inaspettato anticipo di primavera.

Consiglio: Approfittate di queste giornate per escursioni e attività all’aperto, ma fate attenzione ai venti di Scirocco, che potrebbero intensificarsi in alcune aree.