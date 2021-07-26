SICILIA: AL VIA IMPONENTE ONDATA DI CALORE DELLA STAGIONE, PUNTE OLTRE I +40 °C

In questa estate 2021, continua a mancare anticipa il sito centrometeosicilia.it, la presenza dell’anticiclone delle Azzorre, che anziché, espandersi, dal medio Atlantico, verso il Mediterraneo centr...

In questa estate 2021, continua a mancare anticipa il sito centrometeosicilia.it, la presenza dell’anticiclone delle Azzorre, che anziché, espandersi, dal medio Atlantico, verso il Mediterraneo centrale, assicurando tempo stabile e soleggiato ma con caldo moderato, tende ad espandersi verso la Groenlandia, favorendo, lungo il suo bordo orientale, la discesa di aria, relativamente, fresca ed instabile di origine atlantica in direzione dell’Europa occidentale e del Marocco.

Aria fresca ed instabile che alimenta un’ampia saccatura che fa capo ad una circolazione depressionaria centrata in prossimità delle isole Britanniche.

La presenza di questa saccatura ha favorito una rimonta anticiclonica, di matrice nord-africana, in direzione delle nostre regioni centro meridionali, che ci terrà compagnia anche per i prossimi giorni, assicurando condizioni di tempo stabile e in gran parte soleggiato e temperature di diversi gradi al di sopra delle medie stagionali, con il cielo che, spesso, assumerà un aspetto lattiginoso per via del passaggio di qualche velatura, ma soprattutto per la presenza di una discreta concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione.

Tempo previsto per Lunedì 26/07/2021

Fin dal mattino, e per gran parte della giornata, avremo condizioni di cielo poco nuvoloso o velato. Venti da deboli a moderati, in prevalenza dai quadranti meridionali, con locali rinforzi lungo il settore occidentale ed il Canale di Sicilia.

Mari, generalmente, poco mossi, localmente mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature in lieve ed ulteriore aumento con punte prossime ai +40°C, specie lungo le aree interne della Sicilia centro orientale.

Tempo previsto per Martedì 27/07/2021

Per buona parte della giornata, il cielo si presenterà poco nuvoloso o velato per il passaggio di innocue velature e per via della presenza di una discreta concentrazione di pulviscolo sahariano in sospensione.

Venti, in prevalenza, deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste, con locali rinforzi dai quadranti meridionali lungo il settore occidentale dell’isola ed il Canale di Sicilia.

Mari poco mossi, localmente mosso risulterà il Canale di Sicilia.

Temperature, generalmente, stazionarie, con punte attorno ai +40°C nelle aree interne della Sicilia centro orientale.

Tempo previsto per Mercoledì 28/07/2021

Tempo sostanzialmente stabile, con cielo poco nuvoloso o velato ovunque.

Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste.

Mari generalmente calmi o poco mossi, localmente mosso il Canale di Sicilia a largo.

Temperature senza grosse variazioni di rilievo, con valori, di diversi gradi, al di sopra delle medie stagionali.