⚠️⚠️ Sicilia, allerta Aeronautica Militare: nel pomeriggio temporali intensi e forti raffiche sull’entroterra

L'Aeronautica Militare segnala un peggioramento delle condizioni meteo nelle aree interne dell'Isola fino alla serata di oggi.

La Sicilia si prepara a fare i conti con una fase di maltempo che potrebbe interessare diverse zone dell'entroterra nel corso del pomeriggio di oggi, martedì 23 giugno 2026.

L’, attraverso il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale (C.N.M.C.A.), ha infatti emesso un avviso di fenomeni intensi nel quale si prevedono temporali localmente forti nelle aree interne della Sicilia dal pomeriggio fino alla serata.

Secondo il bollettino, i fenomeni potranno essere accompagnati da frequente e intensa attività elettrica, forti raffiche di vento e rovesci anche di forte intensità. Le condizioni atmosferiche potrebbero evolvere rapidamente, soprattutto nelle zone collinari e montane dell'Isola.

L'avviso interessa anche altre regioni italiane, ma per la Sicilia l'attenzione è concentrata soprattutto sull'entroterra, dove il caldo accumulato negli ultimi giorni potrebbe favorire la formazione di temporali improvvisi.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti e durante le attività all'aperto nelle ore pomeridiane e serali, seguendo gli eventuali aggiornamenti delle autorità competenti.

⚠️ Attenzione quindi nel pomeriggio di oggi: sulle aree interne della Sicilia sono attesi temporali intensi con fulmini e forti raffiche di vento.