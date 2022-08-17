SICILIA, ALLERTA CALDO IL 18 AGOSTO. ATTESI 41 GRADI A CATANIA E 39 A PALERMO

A seguito del permanere in Italia dell’anticiclone nord-africano anche nelle prossime giornate di agosto è previsto sul territorio regionale un ulteriore e significativo afflusso di aria calda. Di con...

A seguito del permanere in Italia dell’anticiclone nord-africano anche nelle prossime giornate di agosto è previsto sul territorio regionale un ulteriore e significativo afflusso di aria calda. Di conseguenza, il sistema nazionale sulla previsione delle Ondate di Calore, nel confermare per la giornata del 18 agosto 2022 il massimo livello di rischio (Livello 3-Ondata di calore) per la città di Palermo, con una temperatura massima percepita di circa 39 gradi e per la città di Catania è prevista una temperatura massima percepita di 41 gradi centigradi. Nella giornata successiva il sistema nazionale sulla previsione delle Ondate di Calore prevede un leggero calo delle temperature e un livello di allerta pari a 1. Si raccomanda di uscire di casa nelle ore meno calde delle giornate, di evitare l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi e di indossare un abbigliamento leggero e comodo, oltre a bere frequentemente.

CONSIGLI GENERALI: