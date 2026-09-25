SICILIA, ALLERTA GIALLA: DAL POMERIGGIO TEMPORALI E GRANDINE, OCCHI SULL’ETNEO

Maltempo atteso oggi sull’Isola: possibili rovesci intensi, grandine e forti raffiche. Sorvegliato soprattutto il settore ionico e basso Etneo.

SICILIA – Giornata all’insegna dell’instabilità oggi, venerdì 25 settembre, con un peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso soprattutto dal pomeriggio e nella seconda parte della giornata.

La Protezione Civile ha disposto l’allerta gialla sull’intera Sicilia: il bollettino nazionale inserisce infatti tutte le nove zone di allerta dell’Isola in ordinaria criticità per rischio idrogeologico. Anche il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha pubblicato l’avviso valido per il 24 e 25 settembre. Protezionecivile

Il quadro meteorologico è legato all’arrivo di aria più fredda in quota e allo spostamento di una perturbazione verso il Mar Ionio, condizioni che potrebbero favorire la formazione di rovesci e celle temporalesche.

Dal pomeriggio l’instabilità potrebbe diventare più marcata sulla Sicilia, interessando inizialmente soprattutto i settori settentrionali e successivamente anche le aree interne e orientali. Tra i fenomeni possibili vengono indicati temporali localmente intensi, forti raffiche di vento, grandinate e precipitazioni abbondanti concentrate in poco tempo.

Particolare attenzione anche alle zone costiere, dove in presenza dei temporali più organizzati non è esclusa la formazione di trombe marine. Sul Tirreno le celle potrebbero organizzarsi in gruppi e spostarsi verso la Sicilia settentrionale.

Nel corso della seconda parte della giornata i fenomeni potrebbero coinvolgere anche il versante etneo e le zone interne, con attenzione particolare al basso Etneo ionico, soprattutto nei punti maggiormente vulnerabili in caso di precipitazioni intense.

In presenza di temporali forti potrebbero verificarsi allagamenti localizzati, accumuli d’acqua sulle strade e rallentamenti alla circolazione. La situazione rimane in evoluzione e sarà quindi importante seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile e le eventuali indicazioni delle autorità locali.