Sicilia, allerta gialla per temporali domani: attenzione sui settori occidentali e orientali
La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla per la giornata di domani, giovedì 5 novembre 2026, su diversi settori della Sicilia. Allerta verde, invece, nelle restanti zone dell'Isola
La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla per la giornata di domani, giovedì 5 novembre 2026, su diversi settori della Sicilia. Allerta verde, invece, nelle restanti zone dell'Isola.
Secondo il bollettino, sono attesi rovesci e temporali sparsi, con fenomeni che potranno interessare soprattutto i settori occidentali dal pomeriggio. Sui versanti orientali e nelle zone ioniche, invece, l'instabilità potrà manifestarsi già dalle prime ore della giornata.
In mattinata il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio sono previste precipitazioni e temporali sparsi nelle aree occidentali, mentre altrove potranno verificarsi fenomeni più deboli e isolati. La situazione resterà sostanzialmente invariata anche in serata.
Le temperature sono previste in aumento. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali, con rinforzi sullo Ionio e sul Tirreno, mentre sul Canale di Sicilia potranno risultare da moderati a tesi.
Mari mossi, fino a molto mossi i bacini occidentali e il Tirreno occidentale.
La Protezione civile invita a prestare attenzione durante i fenomeni temporaleschi, soprattutto nelle aree interessate dall'allerta gialla.