Sicilia, allerta gialla per temporali domani: attenzione sui settori occidentali e orientali

La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla per la giornata di domani, giovedì 5 novembre 2026, su diversi settori della Sicilia. Allerta verde, invece, nelle restanti zone dell'Isola

La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla per la giornata di domani, giovedì 5 novembre 2026, su diversi settori della Sicilia. Allerta verde, invece, nelle restanti zone dell'Isola.

Secondo il bollettino, sono attesi rovesci e temporali sparsi, con fenomeni che potranno interessare soprattutto i settori occidentali dal pomeriggio. Sui versanti orientali e nelle zone ioniche, invece, l'instabilità potrà manifestarsi già dalle prime ore della giornata.

In mattinata il cielo si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio sono previste precipitazioni e temporali sparsi nelle aree occidentali, mentre altrove potranno verificarsi fenomeni più deboli e isolati. La situazione resterà sostanzialmente invariata anche in serata.

Le temperature sono previste in aumento. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali, con rinforzi sullo Ionio e sul Tirreno, mentre sul Canale di Sicilia potranno risultare da moderati a tesi.

Mari mossi, fino a molto mossi i bacini occidentali e il Tirreno occidentale.

La Protezione civile invita a prestare attenzione durante i fenomeni temporaleschi, soprattutto nelle aree interessate dall'allerta gialla.