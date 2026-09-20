Sicilia, allerta gialla per temporali lunedì 21 settembre: coinvolta anche la zona orientale
Rovesci e temporali attesi lunedì 21 settembre: allerta gialla su gran parte della Sicilia, verde nei settori occidentali
SICILIA – La Protezione Civile regionale ha diramato per domani, lunedì 21 settembre 2026, un’allerta meteo gialla per rischio di rovesci e temporali su una vasta parte della Sicilia.
Secondo il bollettino diffuso nelle ultime ore, il livello di allerta gialla interesserà soprattutto i settori settentrionali, centrali e orientali dell’Isola, mentre resterà verde sui settori occidentali.
L’avviso sarà valido, di norma, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di lunedì 21 settembre. Nel corso della giornata, quindi, non si esclude la possibilità di fenomeni temporaleschi anche intensi, accompagnati localmente da piogge più consistenti e improvvisi peggioramenti delle condizioni meteo.
Particolare attenzione viene indicata anche per la Sicilia orientale, dove il colore giallo compare in diverse aree della mappa ufficiale. Le condizioni potrebbero variare sensibilmente da zona a zona, con fenomeni anche molto localizzati.
Come spesso accade in presenza di temporali, le criticità maggiori potrebbero riguardare soprattutto gli spostamenti, la visibilità sulle strade e possibili accumuli d’acqua nei punti più esposti. Per questo motivo viene raccomandata prudenza, soprattutto durante le fasi di pioggia più intensa.
La Protezione Civile continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione nelle prossime ore. Eventuali nuovi aggiornamenti o variazioni dei livelli di allerta verranno comunicati con i successivi bollettini.
Per la giornata di lunedì 21 settembre, dunque, la Sicilia si prepara a una fase di tempo più instabile, con allerta gialla in gran parte del territorio regionale e allerta verde nelle zone occidentali.