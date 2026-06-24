Sicilia, allerta gialla per temporali nell'entroterra: ecco le zone interessate il 24 giugno

Previsti rovesci e temporali nelle aree interne dell'Isola: la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla valida per l'intera giornata di mercoledì 24 giugno.

La Protezione Civile Regionale ha diramato per oggi, mercoledì 24 giugno 2026, un bollettino di allerta gialla per rischio meteo in diverse aree della Sicilia. L'avviso riguarda in particolare le zone interne dell'Isola, dove sono previsti rovesci e temporali anche di forte intensità nel corso della giornata.

Secondo la mappa ufficiale dei livelli di allerta, le aree contrassegnate in giallo sono le zone B, E, H e I, dove sarà in vigore il livello di attenzione per possibili criticità legate alle precipitazioni temporalesche. Nelle stesse aree la Protezione Civile segnala la possibilità di fenomeni localmente intensi accompagnati da fulminazioni, raffiche di vento e improvvisi accumuli d'acqua.

Le restanti zone dell'Isola risultano invece in allerta verde, senza particolari criticità previste.

L'avviso arriva dopo le previsioni diffuse nelle scorse ore dall'Aeronautica Militare, che aveva segnalato la possibilità di temporali pomeridiani nelle aree interne della Sicilia. Le condizioni meteo saranno monitorate costantemente e non si escludono aggiornamenti nelle prossime ore in base all'evoluzione dei fenomeni.

La Protezione Civile raccomanda prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree interessate dai temporali, evitando soste nei pressi di corsi d'acqua, sottopassi e zone soggette ad allagamenti.