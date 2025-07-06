95047

SICILIA, ALLERTA METEO DELL’AERONAUTICA MILITARE: CALDO TORRIDO FINO A 40°C FINO A LUNEDÌ SERA

Allerta Meteo per precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco, grandinate e forti raffiche di vento, in diverse regioni, fino alla serata di domani. Il Servizio Meteorologico dell’Aero...

A cura di Redazione Redazione
06 luglio 2025 14:31
SICILIA, ALLERTA METEO DELL’AERONAUTICA MILITARE: CALDO TORRIDO FINO A 40°C FINO A LUNEDÌ SERA -
News
Condividi

Allerta Meteo per precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco, grandinate e forti raffiche di vento, in diverse regioni, fino alla serata di domani. Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 14 di oggi, 6 luglio 2025, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“.

Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

- FINO ALLA SERATA DI OGGI DOMENICA 6 LUGLIO 2025, CONDIZIONI DI ONDA DI CALORE, CON TEMPERATURE MASSIME FINO A 39/40°C SU PUGLIA E BASILICATA;

- FINO ALLA SERATA DI DOMANI LUNEDI' 07 LUGLIO 2025, PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU PIEMONTE, LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA, EMILIA-ROMAGNA, LIGURIA E TOSCANA, ACCOMPAGNATE DA FREQUENTE ATTIVITA' ELETTRICA, FREQUENTI GRANDINATE E FORTI RAFFICHE DI VENTO;

- FINO ALLA SERATA DI DOMANI LUNEDI' 07 LUGLIO 2025, TEMPERATURE ELEVATE CON PUNTE MASSIME FINO A 39/40°C SU SICILIA E CALABRIA.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047