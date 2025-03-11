SICILIA, ALLERTA METEO GIALLA PER IL 12 MARZO 2025: LE RACCOMANDAZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Palermo, 11 marzo 2025 – La Protezione Civile Regionale ha diramato l’avviso numero 25070 di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico in Sicilia, valido dalle ore 16:00 di oggi, martedì 11 marzo, fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 12 marzo.
L’allerta gialla riguarda solo alcune province dell’isola, mentre il resto del territorio siciliano non presenterà particolari criticità.
Previsioni per mercoledì 12 marzo
Secondo le previsioni meteorologiche, per domani si attendono rovesci e temporali sparsi nelle zone interessate dall’allerta, con possibili fenomeni intensi. I venti soffieranno forti dai quadranti occidentali, aumentando la percezione del maltempo.
Particolare attenzione è richiesta anche nelle aree costiere, dove il mare sarà molto mosso, in particolare lungo il versante ionico.
Raccomandazioni della Protezione Civile
La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione negli spostamenti, specialmente nelle zone segnalate a rischio, e a seguire gli aggiornamenti ufficiali per eventuali evoluzioni della situazione meteo.
Si raccomanda di:
Evitare spostamenti non necessari nelle zone più colpite.
Non sostare in prossimità di corsi d’acqua o sottopassi a rischio allagamento.
Proteggere oggetti e strutture esposte alle raffiche di vento.
Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare il sito ufficiale della Protezione Civile Sicilia.