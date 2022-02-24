SICILIA, ANAS: DA DOMANI, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATE IN A19 PER LAVORI TERNA

A partire da domani, venerdì 25 febbraio, e fino al 18 marzo, sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” sarà istituito un restringimento delle due carreggiate mediante chiusura delle corsie di emergenza e...

A partire da domani, venerdì 25 febbraio, e fino al 18 marzo, sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” sarà istituito un restringimento delle due carreggiate mediante chiusura delle corsie di emergenza e marcia, in prossimità dello svincolo di Motta Sant’Anastasia, al km 182,600.

Il provvedimento è necessario per consentire a Terna Rete Italia Spa l’esecuzione dei lavori nell’ambito di realizzazione di un nuovo elettrodotto in attraversamento aereo alla sede autostradale.

Dalle ore 6 alle ore 13 di mercoledì 2 marzo, inoltre, saranno attuati temporanei blocchi alla circolazione al fine di stendere i conduttori elettrici.

