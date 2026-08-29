Sicilia ancora in rosso domenica 30 agosto: caldo estremo e rischio incendi alto in tutta l’Isola

Non si allenta la morsa del caldo sulla Sicilia. Per domenica temperature percepite fino a 42°C a Catania, mentre tutte le province dell’Isola presentano una pericolosità alta per gli incendi.

La Sicilia si prepara a vivere un’altra giornata segnata dal caldo intenso e dall’elevato rischio di incendi. La Protezione Civile regionale ha diffuso l’avviso numero 188, valido dalle ore 00:00 di domenica 30 agosto e per le successive 24 ore.

Sul fronte degli incendi, la mappa dell’Isola si colora interamente di rosso. Per tutte le province siciliane – Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani – è prevista una pericolosità ALTA, con livello di ATTENZIONE.

Secondo quanto riportato nell’avviso, in queste condizioni un eventuale incendio può raggiungere un’intensità molto elevata e propagarsi estremamente velocemente, rendendo necessaria la massima attenzione sul territorio.

Situazione particolarmente delicata anche per le ondate di calore. Domenica viene confermato il livello 3, il massimo previsto e contrassegnato in rosso, nelle tre città monitorate di Catania, Palermo e Messina.

A Catania la temperatura massima percepita potrebbe raggiungere addirittura i 42°C, mentre a Palermo sono previsti 40°C e a Messina 39°C. Il livello 3 indica condizioni di ondata di calore che persistono per almeno tre giorni consecutivi, con possibili rischi per la salute e la necessità di adottare misure di prevenzione soprattutto per le persone più vulnerabili.

Per domenica sono inoltre previste precipitazioni assenti o non rilevanti, mentre le temperature massime saranno generalmente elevate e potranno risultare molto elevate nelle aree interne della Sicilia.

Si prospetta quindi un’altra giornata da bollino rosso per il caldo, accompagnata da condizioni particolarmente favorevoli allo sviluppo e alla rapida propagazione degli incendi. Massima prudenza, dunque, soprattutto nelle ore più calde della giornata.