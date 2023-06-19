SICILIA, ANNO SCOLASTICO 23/24 AL VIA IL 13 SETTEMBRE (E FINISCE L’8 GIUGNO)

L’anno scolastico 2023/2024 in Sicilia partirà mercoledì 13 settembre 2023 e si chiuderà sabato 8 giugno 2024. Lo ha stabilito un decreto dell’assessorato regionale dell’Istruzione che riguarda tutte...

L’anno scolastico 2023/2024 in Sicilia partirà mercoledì 13 settembre 2023 e si chiuderà sabato 8 giugno 2024. Lo ha stabilito un decreto dell’assessorato regionale dell’Istruzione che riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado operanti sull’Isola.

Soltanto per le scuole dell’infanzia il termine delle attività educative è fissato al 29 giugno 2024, ma nel periodo compreso tra il 10 e il 28 giugno gli istituti potranno lasciare in funzione le sole sezioni necessarie a garantire il servizio.

Le vacanze di Natale sono previste dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024, quelle di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile 2024.

Da quest’anno sarà vacanza anche il 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire ulteriori sospensioni delle lezioni, per un massimo di tre giorni. La ricorrenza del 15 maggio, festa dell’Autonomia Siciliana, non prevede una sospensione delle lezioni perché è dedicata a specifici momenti di aggregazione scolastica per lo studio dello Statuto della Regione Siciliana e per l’approfondimento di problematiche connesse all’autonomia, alla storia e all’identità regionale.