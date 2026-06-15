🔴 Sicilia, arriva il break estivo: allerta gialla e rischio temporali il 16 giugno.
Temporali e rovesci in arrivo sulle zone interne e montuose: possibile coinvolgimento anche di alcune aree costiere
La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico valido per la giornata di martedì 16 giugno 2026 su gran parte della Sicilia.
Dopo diversi giorni caratterizzati da temperature elevate e condizioni tipicamente estive, sull'Isola è atteso un temporaneo break estivo determinato dal passaggio di una modesta goccia fredda in quota che favorirà un aumento dell'instabilità atmosferica.
Secondo le previsioni, nel corso della giornata potranno svilupparsi rovesci e temporali ad evoluzione pomeridiana, soprattutto sui principali comprensori montuosi della Sicilia, in particolare nelle aree dei Monti Sicani, Madonie, Nebrodi e del comprensorio etneo.
I fenomeni potrebbero risultare localmente più intensi nelle zone interne centro-settentrionali dell'Isola, ma non si esclude il coinvolgimento di alcuni tratti costieri con precipitazioni improvvise e brevi temporali.
La Protezione Civile prevede piogge da isolate a sparse, con quantitativi generalmente deboli ma localmente moderati nelle aree interessate dai fenomeni più organizzati.
Situazione diversa invece per il settore centro-meridionale della Sicilia, dove il tempo dovrebbe mantenersi prevalentemente asciutto per l'intera giornata.
Nonostante l'arrivo dell'instabilità, le temperature continueranno a mantenersi elevate, soprattutto nelle pianure e nelle valli interne, dove si registreranno ancora valori superiori alle medie del periodo.
Le autorità raccomandano prudenza durante gli spostamenti nelle ore pomeridiane, soprattutto nelle aree interessate dall'allerta e nelle zone montane dove i temporali potrebbero svilupparsi rapidamente.
L'allerta gialla riguarda gran parte della Sicilia centro-settentrionale, mentre le aree sud-orientali dell'Isola restano escluse dal livello di criticità segnalato dalla Protezione Civile.